التصنيف العالمي
موريتانيا
موريتانيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
104
6
قيرغيزستان
قيرغيزستانKGZ
1196.97
105
11
فييتنام
فييتنامVIE
1194.58
106
1
موريتانيا
موريتانياMTN
1194.48
107
8
ناميبيا
ناميبياNAM
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالاGUA
1188.17
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
106th
المركز الحالي
81st
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
142nd
معدل التصنيف
42
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
106--
2023
10599105
2022
103103116
2021
103100104
2020
10198101
2019
10099106
2018
101100107
2017
9981113
2016
10896121
2015
11689149
معلومات عن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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