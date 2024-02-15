التصنيف العالمي
موريتانيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
106th
المركز الحالي
81st
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
142nd
معدل التصنيف
42
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|106
|-
|-
2023
|105
|99
|105
2022
|103
|103
|116
2021
|103
|100
|104
2020
|101
|98
|101
2019
|100
|99
|106
2018
|101
|100
|107
2017
|99
|81
|113
2016
|108
|96
|121
2015
|116
|89
|149
معلومات عن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟