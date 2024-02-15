التصنيف العالمي
مونتسيرات
مونتسيرات
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
174
غرناطة
غرناطةGRN
950.99
175
نيبال
نيبالNEP
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات MSR
946.08
177
موريشيوس
موريشيوسMRI
944.95
178
باربادوس
باربادوسBRB
943.8
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
176th
المركز الحالي
165th
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
195th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
176--
2023
176176180
2022
179177179
2021
178177183
2020
183183184
2019
183183200
2018
200199205
2017
199198201
2016
199187199
2015
187169188
معلومات عن اتحاد مونتسرات لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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