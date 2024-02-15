التصنيف العالمي
مونتسيرات
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
176th
المركز الحالي
165th
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
195th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|176
|-
|-
2023
|176
|176
|180
2022
|179
|177
|179
2021
|178
|177
|183
2020
|183
|183
|184
2019
|183
|183
|200
2018
|200
|199
|205
2017
|199
|198
|201
2016
|199
|187
|199
2015
|187
|169
|188
معلومات عن اتحاد مونتسرات لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟