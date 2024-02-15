التصنيف العالمي
موريشيوس
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
177th
المركز الحالي
112th
التصنيف الأعلى
203rd
التصنيف الأدنى
156th
معدل التصنيف
18
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|177
|-
|-
2023
|177
|177
|180
2022
|180
|176
|180
2021
|172
|170
|172
2020
|172
|172
|172
2019
|172
|156
|173
2018
|156
|155
|161
2017
|159
|146
|161
2016
|145
|142
|172
2015
|174
|168
|190
معلومات عن اتحاد موريشيوس لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟