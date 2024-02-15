التصنيف العالمي
موريشيوس
موريشيوس
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
175
نيبال
نيبالNEP
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات MSR
946.08
177
موريشيوس
موريشيوسMRI
944.95
178
باربادوس
باربادوسBRB
943.8
179
كمبوديا
كمبودياCAM
931.47
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
177th
المركز الحالي
112th
التصنيف الأعلى
203rd
التصنيف الأدنى
156th
معدل التصنيف
18
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
177--
2023
177177180
2022
180176180
2021
172170172
2020
172172172
2019
172156173
2018
156155161
2017
159146161
2016
145142172
2015
174168190
معلومات عن اتحاد موريشيوس لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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