التصنيف العالمي
موزامبيق
موزامبيق
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
108
غواتيمالا
غواتيمالاGUA
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقرMAD
1187.63
110
1
موزامبيق
موزامبيقMOZ
1184.49
111
1
كينيا
كينياKEN
1181.92
112
الكونغو
الكونغوCGO
1179.8
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
110th
المركز الحالي
66th
التصنيف الأعلى
134th
التصنيف الأدنى
105th
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
30
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
110--
2023
111111119
2022
114114119
2021
118106122
2020
106105106
2019
105105117
2018
117105122
2017
11097111
2016
10789109
2015
11181125
معلومات عن الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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