التصنيف العالمي
موزامبيق
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
110th
المركز الحالي
66th
التصنيف الأعلى
134th
التصنيف الأدنى
105th
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
30
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|110
|-
|-
2023
|111
|111
|119
2022
|114
|114
|119
2021
|118
|106
|122
2020
|106
|105
|106
2019
|105
|105
|117
2018
|117
|105
|122
2017
|110
|97
|111
2016
|107
|89
|109
2015
|111
|81
|125
معلومات عن الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟