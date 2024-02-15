التصنيف العالمي
منغوليا
منغوليا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكيةASA
890.97
189
لاوس
لاوسLAO
889.62
190
منغوليا
منغولياMNG
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبيSTP
888.94
192
جيبوتي
جيبوتيDJI
882.76
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
190th
المركز الحالي
160th
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
187th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
190--
2023
190183190
2022
183183186
2021
184184192
2020
190190190
2019
190183190
2018
188186193
2017
187187199
2016
198198203
2015
201194205
معلومات عن الاتحاد المنغولي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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