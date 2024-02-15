التصنيف العالمي
منغوليا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
188
|890.97
189
|889.62
190
|889.16
191
|888.94
192
|882.76
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
190th
المركز الحالي
160th
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
187th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|190
|-
|-
2023
|190
|183
|190
2022
|183
|183
|186
2021
|184
|184
|192
2020
|190
|190
|190
2019
|190
|183
|190
2018
|188
|186
|193
2017
|187
|187
|199
2016
|198
|198
|203
2015
|201
|194
|205
معلومات عن الاتحاد المنغولي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟