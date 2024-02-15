التصنيف العالمي
الجبل الأسود
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
70
17
|1343.6
71
2
|1343.32
72
2
|1342.64
73
2
|1342.57
74
2
|1333.17
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
72nd
المركز الحالي
16th
التصنيف الأعلى
199th
التصنيف الأدنى
76th
معدل التصنيف
49
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|72
|-
|-
2023
|70
|68
|71
2022
|69
|67
|72
2021
|72
|63
|73
2020
|63
|63
|64
2019
|64
|46
|64
2018
|44
|39
|52
2017
|46
|37
|64
2016
|63
|56
|105
2015
|85
|59
|85
معلومات عن اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟