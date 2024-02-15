التصنيف العالمي
الجبل الأسود
الجبل الأسود
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
70
17
الأردن
الأردنJOR
1343.6
71
2
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسكBIH
1343.32
72
2
الجبل الأسود
الجبل الأسودMNE
1342.64
73
2
أيسلندا
أيسلنداISL
1342.57
74
2
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشماليةNIR
1333.17
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
72nd
المركز الحالي
16th
التصنيف الأعلى
199th
التصنيف الأدنى
76th
معدل التصنيف
49
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
72--
2023
706871
2022
696772
2021
726373
2020
636364
2019
644664
2018
443952
2017
463764
2016
6356105
2015
855985
معلومات عن اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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