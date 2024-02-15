التصنيف العالمي
مالي
مالي
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
45
2
رومانيا
رومانياROU
1472.73
46
2
النرويج
النرويجNOR
1472.36
47
4
مالي
ماليMLI
1469.81
48
3
سلوفاكيا
سلوفاكياSVK
1465.73
49
2
اليونان
اليونانGRE
1453.95
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
47th
المركز الحالي
23rd
التصنيف الأعلى
117th
التصنيف الأدنى
61st
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
19
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
47--
2023
514753
2022
454552
2021
535361
2020
575657
2019
565665
2018
646371
2017
725876
2016
605573
2015
624963
معلومات عن اتحاد مالي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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