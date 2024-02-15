التصنيف العالمي
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
66
2
أوزبكستان
أوزبكستانUZB
1376.5
67
6
غانا
غاناGHA
1363.42
68
3
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشماليةMKD
1362.17
69
5
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدةUAE
1355.55
70
17
الأردن
الأردنJOR
1343.6
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
68th
المركز الحالي
46th
التصنيف الأعلى
166th
التصنيف الأدنى
84th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
68--
2023
656568
2022
656267
2021
676274
2020
656568
2019
686873
2018
686877
2017
7676166
2016
162138162
2015
136100139
معلومات عن اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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