التصنيف العالمي
مقدونيا الشمالية
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
66
2
|1376.5
67
6
|1363.42
68
3
|1362.17
69
5
|1355.55
70
17
|1343.6
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
68th
المركز الحالي
46th
التصنيف الأعلى
166th
التصنيف الأدنى
84th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|68
|-
|-
2023
|65
|65
|68
2022
|65
|62
|67
2021
|67
|62
|74
2020
|65
|65
|68
2019
|68
|68
|73
2018
|68
|68
|77
2017
|76
|76
|166
2016
|162
|138
|162
2015
|136
|100
|139
معلومات عن اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟