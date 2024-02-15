التصنيف العالمي
المكسيك
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
15th
المركز الحالي
4th
التصنيف الأعلى
40th
التصنيف الأدنى
14th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|15
|-
|-
2023
|15
|12
|15
2022
|15
|9
|15
2021
|14
|9
|14
2020
|9
|9
|11
2019
|11
|11
|18
2018
|17
|10
|17
2017
|16
|14
|18
2016
|18
|14
|23
2015
|22
|18
|40
معلومات عن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟