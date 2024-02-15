التصنيف العالمي
المكسيك
المكسيك
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
13
1
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكيةUSA
1661.7
14
كولومبيا
كولومبياCOL
1655.29
15
المكسيك
المكسيكMEX
1652.7
16
ألمانيا
ألمانياGER
1631.22
17
3
السنغال
السنغالSEN
1620.74
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
15th
المركز الحالي
4th
التصنيف الأعلى
40th
التصنيف الأدنى
14th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
15--
2023
151215
2022
15915
2021
14914
2020
9911
2019
111118
2018
171017
2017
161418
2016
181423
2015
221840
معلومات عن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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