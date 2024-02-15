التصنيف العالمي
مولدوفا
مولدوفا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
153
1
تايباي الصينية
تايباي الصينيةTPE
1023.93
154
4
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصينHKG
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفاMDA
1022.6
156
سنغافورة
سنغافورةSGP
1020.5
157
غويانا
غوياناGUY
1018.14
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
155th
المركز الحالي
37th
التصنيف الأعلى
181st
التصنيف الأدنى
120th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
155--
2023
155155171
2022
174174181
2021
181175181
2020
177175177
2019
175170175
2018
170166175
2017
167156167
2016
164154173
2015
155120155
معلومات عن اتحاد مولدوفا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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