التصنيف العالمي
مولدوفا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
153
1
|1023.93
154
4
|1022.91
155
|1022.6
156
|1020.5
157
|1018.14
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
155th
المركز الحالي
37th
التصنيف الأعلى
181st
التصنيف الأدنى
120th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|155
|-
|-
2023
|155
|155
|171
2022
|174
|174
|181
2021
|181
|175
|181
2020
|177
|175
|177
2019
|175
|170
|175
2018
|170
|166
|175
2017
|167
|156
|167
2016
|164
|154
|173
2015
|155
|120
|155
معلومات عن اتحاد مولدوفا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟