التصنيف العالمي
ماليزيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
132nd
المركز الحالي
75th
التصنيف الأعلى
178th
التصنيف الأدنى
135th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|132
|-
|-
2023
|130
|130
|138
2022
|145
|145
|154
2021
|154
|153
|155
2020
|153
|153
|154
2019
|154
|154
|168
2018
|167
|167
|178
2017
|174
|155
|174
2016
|161
|156
|174
2015
|170
|153
|171
معلومات عن اتحاد ماليزيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟