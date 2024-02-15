التصنيف العالمي
ماليزيا
ماليزيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
130
4
غامبيا
غامبياGAM
1114.8
131
1
جزر سليمان
جزر سليمانSOL
1113.57
132
2
ماليزيا
ماليزياMAS
1110.17
133
رواندا
روانداRWA
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجواNCA
1104.26
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
132nd
المركز الحالي
75th
التصنيف الأعلى
178th
التصنيف الأدنى
135th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
132--
2023
130130138
2022
145145154
2021
154153155
2020
153153154
2019
154154168
2018
167167178
2017
174155174
2016
161156174
2015
170153171
معلومات عن اتحاد ماليزيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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