التصنيف العالمي
مدغشقر
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
109th
المركز الحالي
74th
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
133rd
معدل التصنيف
45
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|109
|-
|-
2023
|109
|107
|110
2022
|102
|102
|105
2021
|101
|94
|101
2020
|94
|91
|94
2019
|91
|91
|108
2018
|106
|100
|114
2017
|108
|89
|137
2016
|133
|108
|138
2015
|128
|113
|150
معلومات عن دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟