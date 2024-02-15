التصنيف العالمي
مدغشقر
مدغشقر
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
107
8
ناميبيا
ناميبياNAM
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالاGUA
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقرMAD
1187.63
110
1
موزامبيق
موزامبيقMOZ
1184.49
111
1
كينيا
كينياKEN
1181.92
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
109th
المركز الحالي
74th
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
133rd
معدل التصنيف
45
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
109--
2023
109107110
2022
102102105
2021
10194101
2020
949194
2019
9191108
2018
106100114
2017
10889137
2016
133108138
2015
128113150
معلومات عن دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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