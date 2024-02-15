التصنيف العالمي
ماكاو
ماكاو
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
185
جزر كوك
جزر كوك COK
897.3
186
ساموا
سامواSAM
896.78
187
ماكاو
ماكاوMAC
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكيةASA
890.97
189
لاوس
لاوسLAO
889.62
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
187th
المركز الحالي
156th
التصنيف الأعلى
204th
التصنيف الأدنى
184th
معدل التصنيف
18
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
187--
2023
187182187
2022
182182182
2021
182182183
2020
182182183
2019
182182184
2018
183183187
2017
185180185
2016
184184196
2015
195181195
معلومات عن اتحاد ماكاو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات