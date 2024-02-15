التصنيف العالمي
ماكاو
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
187th
المركز الحالي
156th
التصنيف الأعلى
204th
التصنيف الأدنى
184th
معدل التصنيف
18
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|187
|-
|-
2023
|187
|182
|187
2022
|182
|182
|182
2021
|182
|182
|183
2020
|182
|182
|183
2019
|182
|182
|184
2018
|183
|183
|187
2017
|185
|180
|185
2016
|184
|184
|196
2015
|195
|181
|195
معلومات عن اتحاد ماكاو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟