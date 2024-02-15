التصنيف العالمي
لاتفيا
لاتفيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
134
نيكاراجوا
نيكاراجواNCA
1104.26
135
جزر فارو
جزر فاروFRO
1102.1
136
1
لاتفيا
لاتفياLVA
1097.84
137
1
الكويت
الكويتKUW
1094.05
138
لتوانيا
لتوانياLTU
1086.93
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
136th
المركز الحالي
45th
التصنيف الأعلى
148th
التصنيف الأدنى
90th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
136--
2023
137132137
2022
133129135
2021
134134138
2020
136136142
2019
137131143
2018
132125139
2017
132110148
2016
11195116
2015
10182103
معلومات عن اتحاد لاتفيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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