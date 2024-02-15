التصنيف العالمي
لاتفيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
136th
المركز الحالي
45th
التصنيف الأعلى
148th
التصنيف الأدنى
90th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|136
|-
|-
2023
|137
|132
|137
2022
|133
|129
|135
2021
|134
|134
|138
2020
|136
|136
|142
2019
|137
|131
|143
2018
|132
|125
|139
2017
|132
|110
|148
2016
|111
|95
|116
2015
|101
|82
|103
معلومات عن اتحاد لاتفيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟