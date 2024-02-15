التصنيف العالمي
لوكسمبورج
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
85th
المركز الحالي
82nd
التصنيف الأعلى
195th
التصنيف الأدنى
129th
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
42
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|85
|-
|-
2023
|83
|83
|91
2022
|92
|92
|94
2021
|93
|93
|98
2020
|98
|95
|98
2019
|98
|86
|98
2018
|86
|82
|86
2017
|83
|83
|147
2016
|130
|130
|146
2015
|142
|127
|146
معلومات عن اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟