التصنيف العالمي
لوكسمبورج
لوكسمبورج
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
83
2
بلغاريا
بلغارياBUL
1289.9
84
2
الغابون
الغابونGAB
1289.52
85
2
لوكسمبورج
لوكسمبورجLUX
1285.41
86
1
بوليفيا
بوليفياBOL
1284.55
87
3
زامبيا
زامبياZAM
1275.71
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
85th
المركز الحالي
82nd
التصنيف الأعلى
195th
التصنيف الأدنى
129th
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
42
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
85--
2023
838391
2022
929294
2021
939398
2020
989598
2019
988698
2018
868286
2017
8383147
2016
130130146
2015
142127146
معلومات عن اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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