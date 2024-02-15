التصنيف العالمي
لتوانيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
138th
المركز الحالي
37th
التصنيف الأعلى
149th
التصنيف الأدنى
89th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|138
|-
|-
2023
|138
|134
|146
2022
|144
|137
|144
2021
|136
|129
|137
2020
|129
|129
|131
2019
|131
|130
|132
2018
|133
|125
|147
2017
|149
|99
|149
2016
|105
|98
|139
2015
|126
|91
|126
معلومات عن اتحاد ليتوانيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟