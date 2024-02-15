التصنيف العالمي
لتوانيا
لتوانيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
136
1
لاتفيا
لاتفياLVA
1097.84
137
1
الكويت
الكويتKUW
1094.05
138
لتوانيا
لتوانياLTU
1086.93
139
1
الفلبين
الفلبينPHI
1086.17
140
1
بوروندي
بورونديBDI
1085.83
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
138th
المركز الحالي
37th
التصنيف الأعلى
149th
التصنيف الأدنى
89th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
138--
2023
138134146
2022
144137144
2021
136129137
2020
129129131
2019
131130132
2018
133125147
2017
14999149
2016
10598139
2015
12691126
معلومات عن اتحاد ليتوانيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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