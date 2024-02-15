التصنيف العالمي
ليختنشتاين
ليختنشتاين
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
201
جبل طارق
جبل طارقGIB
840.8
202
جزر الباهاما
جزر الباهاماBAH
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاينLIE
833.01
204
سريلانكا
سريلانكاSRI
822.03
205
غوام
غوامGUM
821.91
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
203rd
المركز الحالي
118th
التصنيف الأعلى
204th
التصنيف الأدنى
155th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
203--
2023
203199204
2022
198191198
2021
191181191
2020
181180181
2019
180180183
2018
181178182
2017
181181191
2016
189163189
2015
164123164
معلومات عن اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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