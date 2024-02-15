التصنيف العالمي
ليختنشتاين
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
201
|840.8
202
|835.81
203
|833.01
204
|822.03
205
|821.91
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
203rd
المركز الحالي
118th
التصنيف الأعلى
204th
التصنيف الأدنى
155th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|203
|-
|-
2023
|203
|199
|204
2022
|198
|191
|198
2021
|191
|181
|191
2020
|181
|180
|181
2019
|180
|180
|183
2018
|181
|178
|182
2017
|181
|181
|191
2016
|189
|163
|189
2015
|164
|123
|164
معلومات عن اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟