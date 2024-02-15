التصنيف العالمي
ليسوتو
ليسوتو
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
146
1
بتسوانا
بتسواناBOT
1064.5
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس SKN
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتوLES
1047.27
149
إسواتيني
إسواتينيSWZ
1045.88
150
1
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكانDOM
1040.77
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
148th
المركز الحالي
105th
التصنيف الأعلى
185th
التصنيف الأدنى
145th
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
148--
2023
148148153
2022
147145147
2021
145143146
2020
143137143
2019
139137146
2018
146144150
2017
145138149
2016
141141155
2015
153120153
معلومات عن اتحاد ليسوتو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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