التصنيف العالمي
ليسوتو
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
146
1
|1064.5
147
|1057.05
148
|1047.27
149
|1045.88
150
1
|1040.77
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
148th
المركز الحالي
105th
التصنيف الأعلى
185th
التصنيف الأدنى
145th
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|148
|-
|-
2023
|148
|148
|153
2022
|147
|145
|147
2021
|145
|143
|146
2020
|143
|137
|143
2019
|139
|137
|146
2018
|146
|144
|150
2017
|145
|138
|149
2016
|141
|141
|155
2015
|153
|120
|153
معلومات عن اتحاد ليسوتو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟