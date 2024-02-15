التصنيف العالمي
سانت لوسيا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
165
|990.61
166
|989.29
167
|988.67
168
|981.26
169
|980.65
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
167th
المركز الحالي
108th
التصنيف الأعلى
192nd
التصنيف الأدنى
151st
معدل التصنيف
39
أكبر تقدّم
39
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|167
|-
|-
2023
|167
|166
|171
2022
|172
|172
|177
2021
|177
|175
|177
2020
|175
|175
|176
2019
|176
|170
|177
2018
|171
|166
|175
2017
|174
|169
|183
2016
|177
|139
|180
2015
|144
|127
|144
معلومات عن اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟