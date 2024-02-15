التصنيف العالمي
سانت لوسيا
سانت لوسيا
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدةPNG
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودانSSD
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا LCA
988.67
168
فيجي
فيجيFIJ
981.26
169
كوبا
كوباCUB
980.65
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
167th
المركز الحالي
108th
التصنيف الأعلى
192nd
التصنيف الأدنى
151st
معدل التصنيف
39
أكبر تقدّم
39
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
167--
2023
167166171
2022
172172177
2021
177175177
2020
175175176
2019
176170177
2018
171166175
2017
174169183
2016
177139180
2015
144127144
معلومات عن اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات