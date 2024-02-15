التصنيف العالمي
ليبيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
120th
المركز الحالي
36th
التصنيف الأعلى
187th
التصنيف الأدنى
106th
معدل التصنيف
32
أكبر تقدّم
38
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|120
|-
|-
2023
|120
|120
|127
2022
|120
|117
|121
2021
|117
|110
|122
2020
|111
|101
|111
2019
|101
|101
|105
2018
|104
|89
|105
2017
|88
|77
|92
2016
|85
|76
|122
2015
|81
|78
|119
معلومات عن الاتحاد الليبي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟