التصنيف العالمي
ليبيا
ليبيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
118
15
غينيا-بيساو
غينيا-بيساوGNB
1164.01
119
2
تنزانيا
تنزانياTAN
1160.98
120
ليبيا
ليبياLBY
1159.51
121
2
جزر القمر
جزر القمرCOM
1156.45
122
1
مالاوي
مالاويMWI
1149.4
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
120th
المركز الحالي
36th
التصنيف الأعلى
187th
التصنيف الأدنى
106th
معدل التصنيف
32
أكبر تقدّم
38
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
120--
2023
120120127
2022
120117121
2021
117110122
2020
111101111
2019
101101105
2018
10489105
2017
887792
2016
8576122
2015
8178119
معلومات عن الاتحاد الليبي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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