التصنيف العالمي
ليبيريا
ليبيريا
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
150
1
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكانDOM
1040.77
151
1
اليمن
اليمنYEM
1027.94
152
1
ليبيريا
ليبيرياLBR
1024.11
153
1
تايباي الصينية
تايباي الصينيةTPE
1023.93
154
4
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصينHKG
1022.91
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
152nd
المركز الحالي
66th
التصنيف الأعلى
164th
التصنيف الأدنى
120th
معدل التصنيف
65
أكبر تقدّم
39
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
152--
2023
153148153
2022
150145150
2021
144144152
2020
152152152
2019
152150153
2018
150133158
2017
134101151
2016
10192123
2015
10786161
معلومات عن اتحاد ليبيريا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات