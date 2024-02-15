التصنيف العالمي
ليبيريا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
150
1
|1040.77
151
1
|1027.94
152
1
|1024.11
153
1
|1023.93
154
4
|1022.91
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
152nd
المركز الحالي
66th
التصنيف الأعلى
164th
التصنيف الأدنى
120th
معدل التصنيف
65
أكبر تقدّم
39
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|152
|-
|-
2023
|153
|148
|153
2022
|150
|145
|150
2021
|144
|144
|152
2020
|152
|152
|152
2019
|152
|150
|153
2018
|150
|133
|158
2017
|134
|101
|151
2016
|101
|92
|123
2015
|107
|86
|161
معلومات عن اتحاد ليبيريا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟