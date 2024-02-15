التصنيف العالمي
لاوس
لاوس
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
187
ماكاو
ماكاوMAC
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكيةASA
890.97
189
لاوس
لاوسLAO
889.62
190
منغوليا
منغولياMNG
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبيSTP
888.94
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
189th
المركز الحالي
134th
التصنيف الأعلى
194th
التصنيف الأدنى
169th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
189--
2023
189186189
2022
187183187
2021
187185188
2020
188188188
2019
188184188
2018
184178184
2017
182162184
2016
167167182
2015
177160179
معلومات عن اتحاد لاو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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