التصنيف العالمي
لاوس
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
187
|896.62
188
|890.97
189
|889.62
190
|889.16
191
|888.94
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
189th
المركز الحالي
134th
التصنيف الأعلى
194th
التصنيف الأدنى
169th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|189
|-
|-
2023
|189
|186
|189
2022
|187
|183
|187
2021
|187
|185
|188
2020
|188
|188
|188
2019
|188
|184
|188
2018
|184
|178
|184
2017
|182
|162
|184
2016
|167
|167
|182
2015
|177
|160
|179
معلومات عن اتحاد لاو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟