التصنيف العالمي
السعودية
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
53rd
المركز الحالي
21st
التصنيف الأعلى
126th
التصنيف الأدنى
56th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
47
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|53
|-
|-
2023
|56
|53
|57
2022
|49
|49
|53
2021
|51
|48
|67
2020
|67
|66
|67
2019
|67
|67
|72
2018
|69
|64
|72
2017
|63
|48
|63
2016
|54
|52
|75
2015
|80
|80
|102
معلومات عن الاتحاد السعودي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟