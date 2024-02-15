التصنيف العالمي
السعودية
السعودية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
51
5
الكاميرون
الكاميرونCMR
1452.59
52
2
فنزويلا
فنزويلاVEN
1447.2
53
3
السعودية
السعوديةKSA
1441.4
54
2
كوستاريكا
كوستاريكاCRC
1437.57
55
1
سلوفنيا
سلوفنياSVN
1431.4
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
53rd
المركز الحالي
21st
التصنيف الأعلى
126th
التصنيف الأدنى
56th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
47
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
53--
2023
565357
2022
494953
2021
514867
2020
676667
2019
676772
2018
696472
2017
634863
2016
545275
2015
8080102
معلومات عن الاتحاد السعودي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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