التصنيف العالمي
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
20
1
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلاميةIRN
1608.23
21
2
الدنمارك
الدنماركDEN
1601.31
22
1
جمهورية كوريا
جمهورية كورياKOR
1566.21
23
2
أستراليا
أسترالياAUS
1554.82
24
2
أوكرانيا
أوكرانياUKR
1553.35
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
22nd
المركز الحالي
17th
التصنيف الأعلى
69th
التصنيف الأدنى
40th
معدل التصنيف
18
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
22--
2023
232328
2022
252529
2021
333339
2020
383840
2019
403741
2018
535161
2017
603762
2016
373757
2015
514869
معلومات عن اتحاد كوريا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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