التصنيف العالمي
جمهورية كوريا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
20
1
|1608.23
21
2
|1601.31
22
1
|1566.21
23
2
|1554.82
24
2
|1553.35
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
22nd
المركز الحالي
17th
التصنيف الأعلى
69th
التصنيف الأدنى
40th
معدل التصنيف
18
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|22
|-
|-
2023
|23
|23
|28
2022
|25
|25
|29
2021
|33
|33
|39
2020
|38
|38
|40
2019
|40
|37
|41
2018
|53
|51
|61
2017
|60
|37
|62
2016
|37
|37
|57
2015
|51
|48
|69
معلومات عن اتحاد كوريا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟