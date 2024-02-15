التصنيف العالمي
قيرغيزستان
قيرغيزستان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
102
1
كوسوفو
كوسوفوKOS
1202.77
103
1
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلنداNZL
1197.47
104
6
قيرغيزستان
قيرغيزستانKGZ
1196.97
105
11
فييتنام
فييتنامVIE
1194.58
106
1
موريتانيا
موريتانياMTN
1194.48
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
104th
المركز الحالي
75th
التصنيف الأعلى
201st
التصنيف الأدنى
146th
معدل التصنيف
59
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
104--
2023
989698
2022
949496
2021
9696101
2020
969596
2019
969497
2018
9175116
2017
115115132
2016
12299124
2015
108108177
معلومات عن اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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