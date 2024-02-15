التصنيف العالمي
قيرغيزستان
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
102
1
|1202.77
103
1
|1197.47
104
6
|1196.97
105
11
|1194.58
106
1
|1194.48
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
104th
المركز الحالي
75th
التصنيف الأعلى
201st
التصنيف الأدنى
146th
معدل التصنيف
59
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|104
|-
|-
2023
|98
|96
|98
2022
|94
|94
|96
2021
|96
|96
|101
2020
|96
|95
|96
2019
|96
|94
|97
2018
|91
|75
|116
2017
|115
|115
|132
2016
|122
|99
|124
2015
|108
|108
|177
معلومات عن اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟