التصنيف العالمي
كينيا
كينيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
109
مدغشقر
مدغشقرMAD
1187.63
110
1
موزامبيق
موزامبيقMOZ
1184.49
111
1
كينيا
كينياKEN
1181.92
112
الكونغو
الكونغوCGO
1179.8
113
1
أذربيجان
أذربيجانAZE
1174.22
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
111th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
137th
التصنيف الأدنى
102nd
معدل التصنيف
43
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
111--
2023
110102110
2022
101101104
2021
102102104
2020
104103107
2019
106105108
2018
105105115
2017
10674111
2016
8985129
2015
9898131
معلومات عن اتحاد كينيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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