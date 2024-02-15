التصنيف العالمي
كينيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
111th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
137th
التصنيف الأدنى
102nd
معدل التصنيف
43
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|111
|-
|-
2023
|110
|102
|110
2022
|101
|101
|104
2021
|102
|102
|104
2020
|104
|103
|107
2019
|106
|105
|108
2018
|105
|105
|115
2017
|106
|74
|111
2016
|89
|85
|129
2015
|98
|98
|131
معلومات عن اتحاد كينيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟