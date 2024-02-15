التصنيف العالمي
كازاخستان
كازاخستان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
98
1
بنين
بنينBEN
1225.1
99
7
طاجيكستان
طاجيكستانTJK
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستانKAZ
1215.16
101
12
تايلندا
تايلنداTHA
1206.72
102
1
كوسوفو
كوسوفوKOS
1202.77
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
100th
المركز الحالي
83rd
التصنيف الأعلى
166th
التصنيف الأدنى
127th
معدل التصنيف
27
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
100--
2023
10098112
2022
115113125
2021
119119125
2020
122118122
2019
118112121
2018
119116136
2017
13794137
2016
9883132
2015
129129145
معلومات عن اتحاد كازاخستان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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