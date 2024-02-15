التصنيف العالمي
كازاخستان
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
100th
المركز الحالي
83rd
التصنيف الأعلى
166th
التصنيف الأدنى
127th
معدل التصنيف
27
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|100
|-
|-
2023
|100
|98
|112
2022
|115
|113
|125
2021
|119
|119
|125
2020
|122
|118
|122
2019
|118
|112
|121
2018
|119
|116
|136
2017
|137
|94
|137
2016
|98
|83
|132
2015
|129
|129
|145
معلومات عن اتحاد كازاخستان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟