التصنيف العالمي
اليابان
اليابان
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
16
ألمانيا
ألمانياGER
1631.22
17
3
السنغال
السنغالSEN
1620.74
18
1
اليابان
اليابانJPN
1614.33
19
1
سويسرا
سويسراSUI
1613.44
20
1
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلاميةIRN
1608.23
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
18th
المركز الحالي
9th
التصنيف الأعلى
66th
التصنيف الأدنى
34th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
18--
2023
171720
2022
202024
2021
262428
2020
272728
2019
282633
2018
504161
2017
574057
2016
454558
2015
535058
معلومات عن اتحاد اليابان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات