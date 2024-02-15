التصنيف العالمي
جامايكا
جامايكا
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
55
1
سلوفنيا
سلوفنياSVN
1431.4
56
3
باراغواي
باراغوايPAR
1430.73
57
2
جامايكا
جامايكاJAM
1421.54
58
8
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقياRSA
1410.23
59
4
العراق
العراقIRQ
1409.44
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
57th
المركز الحالي
27th
التصنيف الأعلى
116th
التصنيف الأدنى
60th
معدل التصنيف
42
أكبر تقدّم
32
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
57--
2023
555563
2022
646264
2021
574559
2020
474748
2019
484556
2018
544859
2017
545479
2016
774680
2015
545279
معلومات عن اتحاد جامايكا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات