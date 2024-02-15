التصنيف العالمي
جامايكا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
57th
المركز الحالي
27th
التصنيف الأعلى
116th
التصنيف الأدنى
60th
معدل التصنيف
42
أكبر تقدّم
32
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|57
|-
|-
2023
|55
|55
|63
2022
|64
|62
|64
2021
|57
|45
|59
2020
|47
|47
|48
2019
|48
|45
|56
2018
|54
|48
|59
2017
|54
|54
|79
2016
|77
|46
|80
2015
|54
|52
|79
معلومات عن اتحاد جامايكا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟