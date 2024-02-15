التصنيف العالمي
إيطاليا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
9th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
21st
التصنيف الأدنى
9th
معدل التصنيف
12
أكبر تقدّم
6
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|9
|-
|-
2023
|9
|8
|9
2022
|8
|6
|8
2021
|6
|4
|10
2020
|10
|10
|13
2019
|13
|13
|18
2018
|18
|14
|21
2017
|14
|12
|17
2016
|16
|10
|16
2015
|15
|10
|17
معلومات عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟