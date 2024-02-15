التصنيف العالمي
إيطاليا
إيطاليا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
7
البرتغال
البرتغالPOR
1745.06
8
إسبانيا
إسبانياESP
1732.64
9
إيطاليا
إيطالياITA
1718.82
10
كرواتيا
كرواتياCRO
1717.57
11
أوروغواي
أوروغوايURU
1665.99
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
9th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
21st
التصنيف الأدنى
9th
معدل التصنيف
12
أكبر تقدّم
6
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
9--
2023
989
2022
868
2021
6410
2020
101013
2019
131318
2018
181421
2017
141217
2016
161016
2015
151017
معلومات عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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