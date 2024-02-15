التصنيف العالمي
إسرائيل
إسرائيل
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
73
2
أيسلندا
أيسلنداISL
1342.57
74
2
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشماليةNIR
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيلISR
1323.43
76
4
غينيا
غينياGUI
1320.42
77
جورجيا
جورجياGEO
1312.45
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
75th
المركز الحالي
15th
التصنيف الأعلى
99th
التصنيف الأدنى
53rd
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
75--
2023
757178
2022
767677
2021
787887
2020
878793
2019
938293
2018
908799
2017
985598
2016
555498
2015
692669
معلومات عن اتحاد إسرائيل لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات