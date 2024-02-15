التصنيف العالمي
أيسلندا
أيسلندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
71
2
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسكBIH
1343.32
72
2
الجبل الأسود
الجبل الأسودMNE
1342.64
73
2
أيسلندا
أيسلنداISL
1342.57
74
2
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشماليةNIR
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيلISR
1323.43
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
73rd
المركز الحالي
18th
التصنيف الأعلى
131st
التصنيف الأدنى
64th
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
73--
2023
716471
2022
636063
2021
624662
2020
463946
2019
393541
2018
371837
2017
221923
2016
212138
2015
362338
معلومات عن الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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