التصنيف العالمي
أيسلندا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
71
2
|1343.32
72
2
|1342.64
73
2
|1342.57
74
2
|1333.17
75
|1323.43
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
73rd
المركز الحالي
18th
التصنيف الأعلى
131st
التصنيف الأدنى
64th
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|73
|-
|-
2023
|71
|64
|71
2022
|63
|60
|63
2021
|62
|46
|62
2020
|46
|39
|46
2019
|39
|35
|41
2018
|37
|18
|37
2017
|22
|19
|23
2016
|21
|21
|38
2015
|36
|23
|38
معلومات عن الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟