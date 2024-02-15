التصنيف العالمي
العراق
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
57
2
|1421.54
58
8
|1410.23
59
4
|1409.44
60
1
|1401.31
61
4
|1399.92
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
59th
المركز الحالي
39th
التصنيف الأعلى
139th
التصنيف الأدنى
82nd
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|59
|-
|-
2023
|63
|63
|70
2022
|68
|68
|74
2021
|75
|68
|75
2020
|69
|69
|70
2019
|70
|70
|80
2018
|88
|82
|91
2017
|79
|79
|122
2016
|119
|87
|128
2015
|89
|82
|114
معلومات عن الاتحاد العراقي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟