التصنيف العالمي
العراق
العراق
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
57
2
جامايكا
جامايكاJAM
1421.54
58
8
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقياRSA
1410.23
59
4
العراق
العراقIRQ
1409.44
60
1
فنلندا
فنلنداFIN
1401.31
61
4
بوركينا فاسو
بوركينا فاسوBFA
1399.92
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
59th
المركز الحالي
39th
التصنيف الأعلى
139th
التصنيف الأدنى
82nd
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
59--
2023
636370
2022
686874
2021
756875
2020
696970
2019
707080
2018
888291
2017
7979122
2016
11987128
2015
8982114
معلومات عن الاتحاد العراقي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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