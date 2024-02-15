التصنيف العالمي
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
18
1
اليابان
اليابانJPN
1614.33
19
1
سويسرا
سويسراSUI
1613.44
20
1
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلاميةIRN
1608.23
21
2
الدنمارك
الدنماركDEN
1601.31
22
1
جمهورية كوريا
جمهورية كورياKOR
1566.21
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
20th
المركز الحالي
15th
التصنيف الأعلى
122nd
التصنيف الأدنى
43rd
معدل التصنيف
65
أكبر تقدّم
43
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
20--
2023
212124
2022
242024
2021
212131
2020
292933
2019
332033
2018
292837
2017
322334
2016
292744
2015
453851
معلومات عن اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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