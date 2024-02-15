التصنيف العالمي
جمهورية إيران الإسلامية
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
18
1
|1614.33
19
1
|1613.44
20
1
|1608.23
21
2
|1601.31
22
1
|1566.21
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
20th
المركز الحالي
15th
التصنيف الأعلى
122nd
التصنيف الأدنى
43rd
معدل التصنيف
65
أكبر تقدّم
43
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|20
|-
|-
2023
|21
|21
|24
2022
|24
|20
|24
2021
|21
|21
|31
2020
|29
|29
|33
2019
|33
|20
|33
2018
|29
|28
|37
2017
|32
|23
|34
2016
|29
|27
|44
2015
|45
|38
|51
معلومات عن اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟