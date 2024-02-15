التصنيف العالمي
جمهورية أيرلندا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
60
1
|1401.31
61
4
|1399.92
62
2
|1399.6
63
4
|1388.25
64
2
|1382.69
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
62nd
المركز الحالي
6th
التصنيف الأعلى
70th
التصنيف الأدنى
34th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|62
|-
|-
2023
|60
|49
|60
2022
|48
|47
|49
2021
|47
|42
|51
2020
|42
|34
|42
2019
|34
|28
|36
2018
|33
|26
|33
2017
|32
|23
|34
2016
|23
|23
|33
2015
|31
|31
|67
معلومات عن اتحاد أيرلندا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟