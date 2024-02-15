التصنيف العالمي
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
60
1
فنلندا
فنلنداFIN
1401.31
61
4
بوركينا فاسو
بوركينا فاسوBFA
1399.92
62
2
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلنداIRL
1399.6
63
4
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطيةCOD
1388.25
64
2
ألبانيا
ألبانياALB
1382.69
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
62nd
المركز الحالي
6th
التصنيف الأعلى
70th
التصنيف الأدنى
34th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
62--
2023
604960
2022
484749
2021
474251
2020
423442
2019
342836
2018
332633
2017
322334
2016
232333
2015
313167
معلومات عن اتحاد أيرلندا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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