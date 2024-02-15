التصنيف العالمي
الهند
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
117th
المركز الحالي
94th
التصنيف الأعلى
173rd
التصنيف الأدنى
129th
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|117
|-
|-
2023
|102
|99
|102
2022
|106
|104
|106
2021
|104
|104
|107
2020
|104
|104
|109
2019
|108
|101
|108
2018
|97
|96
|102
2017
|105
|96
|132
2016
|135
|135
|163
2015
|166
|141
|173
معلومات عن اتحاد الهند لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟