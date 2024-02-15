التصنيف العالمي
الهند
الهند
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
115
8
لبنان
لبنانLBN
1168.07
116
2
توغو
توغوTOG
1165.74
117
15
الهند
الهندIND
1165.17
118
15
غينيا-بيساو
غينيا-بيساوGNB
1164.01
119
2
تنزانيا
تنزانياTAN
1160.98
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
117th
المركز الحالي
94th
التصنيف الأعلى
173rd
التصنيف الأدنى
129th
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
117--
2023
10299102
2022
106104106
2021
104104107
2020
104104109
2019
108101108
2018
9796102
2017
10596132
2016
135135163
2015
166141173
معلومات عن اتحاد الهند لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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