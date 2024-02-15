التصنيف العالمي
إندونيسيا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
140
1
|1085.83
141
|1078.25
142
|1072.66
142
4
|1072.66
144
1
|1071.85
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
142nd
المركز الحالي
76th
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
132nd
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
29
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|142
|-
|-
2023
|146
|145
|150
2022
|151
|151
|160
2021
|164
|164
|175
2020
|173
|173
|173
2019
|173
|159
|173
2018
|159
|157
|164
2017
|162
|154
|177
2016
|171
|171
|191
2015
|179
|155
|179
معلومات عن اتحاد إندونيسيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟