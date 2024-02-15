التصنيف العالمي
المجر
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
27th
المركز الحالي
18th
التصنيف الأعلى
87th
التصنيف الأدنى
51st
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|27
|-
|-
2023
|27
|27
|36
2022
|36
|36
|41
2021
|39
|37
|43
2020
|40
|40
|52
2019
|52
|42
|52
2018
|51
|46
|55
2017
|53
|26
|59
2016
|26
|18
|26
2015
|20
|20
|48
معلومات عن الاتحاد المجري لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟