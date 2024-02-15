التصنيف العالمي
المجر
المجر
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
25
1
النمسا
النمساAUT
1546.1
26
السويد
السويدSWE
1531.13
27
المجر
المجرHUN
1525.13
28
14
نيجيريا
نيجيرياNGA
1522.26
29
ويلز
ويلزWAL
1521.88
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
27th
المركز الحالي
18th
التصنيف الأعلى
87th
التصنيف الأدنى
51st
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
27--
2023
272736
2022
363641
2021
393743
2020
404052
2019
524252
2018
514655
2017
532659
2016
261826
2015
202048
معلومات عن الاتحاد المجري لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات