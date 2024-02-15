التصنيف العالمي
هندوراس
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
78th
المركز الحالي
20th
التصنيف الأعلى
101st
التصنيف الأدنى
57th
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
43
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|78
|-
|-
2023
|76
|76
|81
2022
|81
|78
|82
2021
|76
|63
|76
2020
|64
|62
|64
2019
|62
|61
|67
2018
|62
|59
|67
2017
|68
|65
|75
2016
|75
|75
|98
2015
|101
|72
|101
معلومات عن اتحاد هندوراس لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟