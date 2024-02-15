التصنيف العالمي
هندوراس
هندوراس
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
76
4
غينيا
غينياGUI
1320.42
77
جورجيا
جورجياGEO
1312.45
78
2
هندوراس
هندوراسHON
1311.43
79
9
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائيةEQG
1310.5
80
6
عمان
عمانOMA
1307.6
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
78th
المركز الحالي
20th
التصنيف الأعلى
101st
التصنيف الأدنى
57th
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
43
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
78--
2023
767681
2022
817882
2021
766376
2020
646264
2019
626167
2018
625967
2017
686575
2016
757598
2015
10172101
معلومات عن اتحاد هندوراس لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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