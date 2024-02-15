التصنيف العالمي
هونغ كونغ، الصين
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
152
1
|1024.11
153
1
|1023.93
154
4
|1022.91
155
|1022.6
156
|1020.5
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
154th
المركز الحالي
90th
التصنيف الأعلى
172nd
التصنيف الأدنى
136th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
26
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|154
|-
|-
2023
|150
|147
|150
2022
|146
|145
|148
2021
|147
|143
|148
2020
|143
|141
|143
2019
|141
|139
|145
2018
|141
|139
|145
2017
|144
|140
|150
2016
|139
|136
|148
2015
|137
|137
|169
معلومات عن اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟