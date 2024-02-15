التصنيف العالمي
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
152
1
ليبيريا
ليبيرياLBR
1024.11
153
1
تايباي الصينية
تايباي الصينيةTPE
1023.93
154
4
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصينHKG
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفاMDA
1022.6
156
سنغافورة
سنغافورةSGP
1020.5
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
154th
المركز الحالي
90th
التصنيف الأعلى
172nd
التصنيف الأدنى
136th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
26
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
154--
2023
150147150
2022
146145148
2021
147143148
2020
143141143
2019
141139145
2018
141139145
2017
144140150
2016
139136148
2015
137137169
معلومات عن اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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