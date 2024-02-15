التصنيف العالمي
هاييتي
هاييتي
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
88
9
الصين
الصينCHN
1273.78
89
2
سوريا
سورياSYR
1265.51
90
1
هاييتي
هاييتيHAI
1262.5
91
1
كوراساو
كوراساوCUW
1262.48
92
أوغندا
أوغنداUGA
1246.88
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
90th
المركز الحالي
38th
التصنيف الأعلى
155th
التصنيف الأدنى
95th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
90--
2023
898789
2022
878790
2021
878390
2020
848487
2019
8683103
2018
10385108
2017
564869
2016
7364101
2015
777387
معلومات عن اتحاد هايتي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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