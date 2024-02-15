التصنيف العالمي
هاييتي
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
90th
المركز الحالي
38th
التصنيف الأعلى
155th
التصنيف الأدنى
95th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|90
|-
|-
2023
|89
|87
|89
2022
|87
|87
|90
2021
|87
|83
|90
2020
|84
|84
|87
2019
|86
|83
|103
2018
|103
|85
|108
2017
|56
|48
|69
2016
|73
|64
|101
2015
|77
|73
|87
معلومات عن اتحاد هايتي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟