التصنيف العالمي
غويانا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
157th
المركز الحالي
86th
التصنيف الأعلى
185th
التصنيف الأدنى
151st
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|157
|-
|-
2023
|157
|157
|170
2022
|171
|171
|175
2021
|176
|165
|176
2020
|167
|166
|167
2019
|166
|166
|178
2018
|177
|159
|182
2017
|165
|131
|165
2016
|132
|118
|162
2015
|161
|137
|167
معلومات عن اتحاد غيانا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟