التصنيف العالمي
غويانا
غويانا
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
155
مولدوفا
مولدوفاMDA
1022.6
156
سنغافورة
سنغافورةSGP
1020.5
157
غويانا
غوياناGUY
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستانAFG
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدةNCL
1008.92
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
157th
المركز الحالي
86th
التصنيف الأعلى
185th
التصنيف الأدنى
151st
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
157--
2023
157157170
2022
171171175
2021
176165176
2020
167166167
2019
166166178
2018
177159182
2017
165131165
2016
132118162
2015
161137167
معلومات عن اتحاد غيانا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات