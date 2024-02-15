التصنيف العالمي
غوام
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
203
|833.01
204
|822.03
205
|821.91
206
|818.57
207
|807.57
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
205th
المركز الحالي
146th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
192nd
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|205
|-
|-
2023
|205
|201
|206
2022
|205
|205
|207
2021
|206
|198
|206
2020
|199
|199
|199
2019
|199
|190
|199
2018
|192
|184
|194
2017
|192
|182
|192
2016
|182
|154
|185
2015
|157
|146
|176
معلومات عن اتحاد غوام لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟