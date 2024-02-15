التصنيف العالمي
غوام
غوام
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
203
ليختنشتاين
ليختنشتاينLIE
833.01
204
سريلانكا
سريلانكاSRI
822.03
205
غوام
غوامGUM
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس TCA
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية VGB
807.57
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
205th
المركز الحالي
146th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
192nd
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
205--
2023
205201206
2022
205205207
2021
206198206
2020
199199199
2019
199190199
2018
192184194
2017
192182192
2016
182154185
2015
157146176
معلومات عن اتحاد غوام لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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