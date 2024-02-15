التصنيف العالمي
غينيا
غينيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
74
2
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشماليةNIR
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيلISR
1323.43
76
4
غينيا
غينياGUI
1320.42
77
جورجيا
جورجياGEO
1312.45
78
2
هندوراس
هندوراسHON
1311.43
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
76th
المركز الحالي
22nd
التصنيف الأعلى
123rd
التصنيف الأدنى
71st
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
76--
2023
807981
2022
838083
2021
817281
2020
737174
2019
746878
2018
666573
2017
656572
2016
694971
2015
503963
معلومات عن اتحاد غينيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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