التصنيف العالمي
غينيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
76th
المركز الحالي
22nd
التصنيف الأعلى
123rd
التصنيف الأدنى
71st
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|76
|-
|-
2023
|80
|79
|81
2022
|83
|80
|83
2021
|81
|72
|81
2020
|73
|71
|74
2019
|74
|68
|78
2018
|66
|65
|73
2017
|65
|65
|72
2016
|69
|49
|71
2015
|50
|39
|63
معلومات عن اتحاد غينيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟