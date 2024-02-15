التصنيف العالمي
غواتيمالا
غواتيمالا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
106
1
موريتانيا
موريتانياMTN
1194.48
107
8
ناميبيا
ناميبياNAM
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالاGUA
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقرMAD
1187.63
110
1
موزامبيق
موزامبيقMOZ
1184.49
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
108th
المركز الحالي
50th
التصنيف الأعلى
163rd
التصنيف الأدنى
98th
معدل التصنيف
77
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
108--
2023
108103116
2022
119116123
2021
122122130
2020
131130131
2019
130130149
2018
149126149
2017
12978131
2016
797996
2015
9473108
معلومات عن اتحاد غواتيمالا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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