التصنيف العالمي
غواتيمالا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
108th
المركز الحالي
50th
التصنيف الأعلى
163rd
التصنيف الأدنى
98th
معدل التصنيف
77
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|108
|-
|-
2023
|108
|103
|116
2022
|119
|116
|123
2021
|122
|122
|130
2020
|131
|130
|131
2019
|130
|130
|149
2018
|149
|126
|149
2017
|129
|78
|131
2016
|79
|79
|96
2015
|94
|73
|108
معلومات عن اتحاد غواتيمالا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟