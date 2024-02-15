التصنيف العالمي
غرناطة
غرناطة
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
172
مالطا
مالطاMLT
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين VIN
953.47
174
غرناطة
غرناطةGRN
950.99
175
نيبال
نيبالNEP
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات MSR
946.08
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
174th
المركز الحالي
88th
التصنيف الأعلى
176th
التصنيف الأدنى
142nd
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
174--
2023
174173176
2022
173169173
2021
168160168
2020
160159160
2019
159159173
2018
173159174
2017
161157176
2016
158150163
2015
163155171
معلومات عن اتحاد غرينادا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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