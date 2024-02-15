التصنيف العالمي
غرناطة
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
174th
المركز الحالي
88th
التصنيف الأعلى
176th
التصنيف الأدنى
142nd
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|174
|-
|-
2023
|174
|173
|176
2022
|173
|169
|173
2021
|168
|160
|168
2020
|160
|159
|160
2019
|159
|159
|173
2018
|173
|159
|174
2017
|161
|157
|176
2016
|158
|150
|163
2015
|163
|155
|171
معلومات عن اتحاد غرينادا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟