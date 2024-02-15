التصنيف العالمي
اليونان
اليونان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
47
4
مالي
ماليMLI
1469.81
48
3
سلوفاكيا
سلوفاكياSVK
1465.73
49
2
اليونان
اليونانGRE
1453.95
50
2
كندا
كنداCAN
1453.76
51
5
الكاميرون
الكاميرونCMR
1452.59
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
49th
المركز الحالي
8th
التصنيف الأعلى
66th
التصنيف الأدنى
32nd
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
49--
2023
474752
2022
514855
2021
554655
2020
535354
2019
544360
2018
434248
2017
473847
2016
423752
2015
412444
معلومات عن الاتحاد اليوناني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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