التصنيف العالمي
غينيا-بيساو
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
118th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
195th
التصنيف الأدنى
152nd
معدل التصنيف
50
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|118
|-
|-
2023
|103
|103
|113
2022
|118
|113
|118
2021
|106
|105
|119
2020
|120
|118
|120
2019
|118
|118
|123
2018
|120
|83
|122
2017
|86
|68
|103
2016
|68
|68
|147
2015
|146
|131
|155
معلومات عن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟