التصنيف العالمي
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
116
2
توغو
توغوTOG
1165.74
117
15
الهند
الهندIND
1165.17
118
15
غينيا-بيساو
غينيا-بيساوGNB
1164.01
119
2
تنزانيا
تنزانياTAN
1160.98
120
ليبيا
ليبياLBY
1159.51
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
118th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
195th
التصنيف الأدنى
152nd
معدل التصنيف
50
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
118--
2023
103103113
2022
118113118
2021
106105119
2020
120118120
2019
118118123
2018
12083122
2017
8668103
2016
6868147
2015
146131155
معلومات عن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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