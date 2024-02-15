التصنيف العالمي
جبل طارق
جبل طارق
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
199
جزر سيشيل
جزر سيشيلSEY
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقيةTLS
843.4
201
جبل طارق
جبل طارقGIB
840.8
202
جزر الباهاما
جزر الباهاماBAH
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاينLIE
833.01
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
201st
المركز الحالي
190th
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
200th
معدل التصنيف
10
أكبر تقدّم
205
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
201--
2023
201198202
2022
200200204
2021
203194203
2020
195195196
2019
196194198
2018
194190206
2017
206205206
2016
205205205
معلومات عن اتحاد جبل طارق لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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