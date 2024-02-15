التصنيف العالمي
جبل طارق
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
199
|845.53
200
|843.4
201
|840.8
202
|835.81
203
|833.01
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
201st
المركز الحالي
190th
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
200th
معدل التصنيف
10
أكبر تقدّم
205
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|201
|-
|-
2023
|201
|198
|202
2022
|200
|200
|204
2021
|203
|194
|203
2020
|195
|195
|196
2019
|196
|194
|198
2018
|194
|190
|206
2017
|206
|205
|206
2016
|205
|205
|205
معلومات عن اتحاد جبل طارق لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟