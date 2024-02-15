التصنيف العالمي
غانا
غانا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
65
8
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضرCPV
1377.06
66
2
أوزبكستان
أوزبكستانUZB
1376.5
67
6
غانا
غاناGHA
1363.42
68
3
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشماليةMKD
1362.17
69
5
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدةUAE
1355.55
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
67th
المركز الحالي
14th
التصنيف الأعلى
89th
التصنيف الأدنى
43rd
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
67--
2023
615961
2022
585861
2021
524953
2020
524652
2019
474752
2018
514555
2017
504354
2016
533353
2015
332437
معلومات عن اتحاد غانا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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